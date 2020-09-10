В российских вузах рассказали, как пандемия изменила абитуриентов

Российские университеты провели приемную кампанию в этом году в дистанционном формате: не было ни традиционных встреч с абитуриентами, ни экскурсий. Однако пандемия не смогла лишить вузы абитуриентов — как российских, так и иностранных. С какими итогами учреждения высшего образования закрывают приемную кампанию — 2020 и как будут учиться студенты в новом учебном году?

Представители четырех петербургских вузов рассказали о «пандемических нюансах» университетской жизни на пресс-конференции Медиагруппы «Патриот». Для тех, кто пропустил прямой эфир, Федеральное агентство новостей подготовило небольшой обзор.

Приемная кампания — 2020

Самое главное отличие приемной кампании 2020 года — ее дистанционный формат. В этом мнении сошлись все гости эфира.

«Абитуриенты и родители не могли попасть на кампус, задать вопросы, не было экскурсий. Мы много лет ведем прием через личный кабинет, а в этом году участвовали в эксперименте «Поступай в вуз онлайн», [который заключается в] подаче документов через сервис Минобрнауки. (…) В прошлом году абитуриенты могли спокойно выбрать, передумать, куда поступать. А в этом году значительно выросло количество подаваемых документов, студенты активно себя вели, за несколько минут буквально подавали заявления о согласии на зачисление», — рассказала проректор по образовательной деятельности Санкт-Петербургского политехнического университета Елена Разинкина.

Абитуриенты в этом году более ответственно подходили к выбору специальности, нежели в предыдущие годы, добавил ответственный секретарь приемной комиссии Университета ИТМО Алексей Итин. Кроме того, некоторые из них подавали согласие на зачисление в несколько вузов — это потребовало от университетов серьезной совместной работы.

«Главное отличие — абитуриенты более осознанно подходили к специальности. Много было уточняющих вопросов. Подавали согласие не в один вуз в этом году, а в несколько. Мы выявляли их, работали с другими вузами. Шаткая ситуация такая», — объяснил Итин.

Как поступали в вуз иностранцы

По мнению спикеров, дистанционная форма приема заявлений на зачисление в вуз оказалась удобной для абитуриентов из других стран.

Как рассказал ответственный секретарь приемной комиссии Университета ИТМО Алексей Итин, иностранцы поступают в российские вузы по нескольким программам, кто-то попадает в университеты России через квоты Россотрудничества, кто-то — благодаря научным достижениям. Но есть среди зарубежных абитуриентов и те, кто сдает ЕГЭ и проходит вузовские вступительные экзамены.

Директор центра организации приема Балтийского государственного технического университета «Военмех» имени Устинова Алексей Кузьмин добавил, что в этом году интерес иностранных граждан к обучению в России заметно возрос.

«Интерес у иностранных граждан побольше в этом году. Связываю это с наличием возможности дистанционной подачи документов. Если даже не поступили, то желание изъявили», — рассказал он.

По словам Кузьмина, в «Военмехе» вместе с россиянами учатся граждане Китая и Киргизии, стран Африки, Прибалтики и СНГ. В «Политехе», по словам Разинкиной, учатся студенты из КНР, Турции, Испании и даже Мальдив. В ИТМО поступают граждане Китая, Вьетнама, Франции и Финляндии, а в Педиатрическом университете есть студенты из Узбекистана, Туркменистана, Ирана, Египта, Ливана и Сирии.

Очному обучению — быть?

В учебном году 2020–2021 российские вузы планируют вернуться к полноценной очной системе обучения, однако и от «дистанционки» отказываться не планируют. Пандемия COVID-19 все еще вносит коррективы в учебный процесс, рассказали представители вузов.

В «Политехе» планируют выводить студентов в оффлайн поэтапно.

«Основной принцип — поэтапный выход на полное традиционное очное обучение с использованием онлайн курсов. Начали год в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора. Основная масса студентов учится в дистанционном формате. Снижаем нагрузку на кампус: большие поточные лекции перевели в онлайн формат. Учитывая специфику, лабораторные работы не все можем перевести в дистанционно, — остается очная форма», — рассказала Елена Разинкина.

Университет ИТМО полностью своих студентов в дистанционный формат не переводил, поделился Алексей Итин. В вузе провели опрос, и только около 10% выбрали обучение в онлайн-формате — остальные учащиеся посещают занятия.

Несколько иначе процесс организации обучения выглядит в медицинских вузах. Подробнее об этом рассказал ответственный секретарь приемной комиссии Педиатрического университета Виктор Пузырев.

«Ординаторы у нас ходят на базы (больницы города). На территории у нас есть детская клиника. Из-за этого — сложности: студентов много, вероятность заражения большая. Начали пока с дистанционного формата. Рассматривали вопрос выхода старших курсов на базы, а младших — на дистанционное обучение, но вопрос до сих пор не решен. Рассматриваем. Для иностранных студентов — дистанционное обучение. Они пока не могут получить визы», — рассказал Пузырев.

В целом, считают эксперты, лекционная часть обучения может быть эффективной в онлайн-формате. Однако без практической части обойтись невозможно.