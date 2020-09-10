Коллективный иммунитет к COVID-19 у жителей России сформируется через год

Санкт-Петербург, 10 сентября. Коллективный иммунитет к коронавирусной инфекции может сформироваться к осени 2021 года. Таким предположением поделился исполняющий обязанности директора НИИ гриппа имени Смородинцева Дмитрий Лиознов.

Коллективный иммунитет к болезни у россиян сложится из-за вакцинации и естественного распространения болезни. Для того, чтобы ученые могли признать наличие иммунитета необходимо подтвердить антитела у 67-70% населения. В данный момент этот показатель составляет 20%. Сейчас ученые заняты тем, что оценивают продолжительность иммунитета у переболевших коронавирусной инфекцией.

«Те, кто переболел весной и летом, пока повторно не заболевают. Надеемся, что иммунитет будет более-менее продолжительным», — цитирует эксперта Kp.ru.

Лиознов отметил, что сейчас разрабатывается большое количество вакцины от коронавируса. В ближайшее время, надеется эксперт, можно ждать прорыв в этой области, так как у специалистов накопится достаточное количество информации.

«Вакцины будут, это лишь вопрос времени для регистрации и наработки нужного количества вакцины, чтобы она была доступна. В ближайшие полгода появятся несколько препаратов для профилактики», — резюмирует Лиознов.

Недавно Минздрав России объявил о выпуске в гражданский оборот первой партии вакцины «Спутник V». Препарат был разработан Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи. Вакцина будет вводиться внутримышечно. Массовая вакцинация россиян может начаться в конце ноября 2020 года. В Кремле заявили, что она не будет носить обязательный характер для граждан.