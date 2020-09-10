Макрон: Турция не может быть партнером ЕС из-за агрессии в Средиземноморье

Аяччо, 10 сентября. Президент Франции Эммануэль Макрон обратился к лидерам стран Евросоюза с призывом остановить агрессию Турции в Восточном Средиземноморье.

ЕС обеспокоен растущей напряженностью в средиземноморском регионе из-за внешней политики Турции. Анкара стремится захватить новые месторождения природного газа и нефти, ущемляя права других стран. Одной из главных тем столкновения интересов стало намерение Турции приступить к морскому бурению полезных ископаемых. Для обсуждения этой темы лидеры ЕС провели саммит на острове Корсика.

Французский лидер отметил, что противозаконные действия турецкой стороны говорят о том, что страна больше не может быть партнером Европейского союза в этом регионе. Европе следует проявить коллективную жесткую позицию, чтобы не допустить дальнейшей эскалации.

«Турция больше не является партнером в этом регионе. Мы, европейцы, должны быть ясны и тверды с правительством президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана по поводу его недопустимого поведения», — подчеркнул глава государства.

Макрон не озвучил конкретных шагов, которые он хочет увидеть от других стран Евросоюза. Вместо этого он заявил, что европейским государствам нужно проложить «красные линии» с Турцией и попытаться возобновить диалог.

Агрессивная риторика Анкары в Средиземном море не осталась без внимания — Греция развернула военно-морские и военно-воздушные силы. Франция приступила к регулярному патрулированию. Лидеры ЕС всерьез рассматривают вариант введения новых антитурецких санкций. Несмотря на недовольство других стран, Турция продолжает искать газ и нефть в водах, где Греция и Кипр претендуют на исключительные экономические права.

Греческая сторона согласна с позицией президента Франции. В Афинах заявили, что Анкара стала «главным дестабилизирующим фактором в регионе», сославшись на ее действия в Ливии и Сирии.