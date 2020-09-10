Исхаков опубликовал трогательное послание Гагариной

Москва, 10 сентября. Фотограф Дмитрий Исхаков оставил трогательное послание для певицы Полины Гагариной в своем Instagram. Он заявил, что ничего не хотел бы менять.

Исхаков написал, что семь лет назад он связал свою жизнь на Гагариной. И был по-настоящему рад, что певица выбрала его.

«Наша жизнь, как песочные часы, два хрупких сосуда, связанных невидимой нитью времени, что связала нас, наши судьбы», — отметил Исхаков.

Фотограф заверил Гагарину, что жизнь с ней стала для него настоящим приключением. И что он «с нежностью» вспоминает проведенные годы вместе. Даже зная, что в будущем они расстанутся, Исхаков не хотел бы ничего менять.

В начале августа Полина Гагарина подтвердила информацию о разводе с Исхаковым. Она пояснила, что не хотела ловить хайп на расставании с мужем.

По слухам, поводом для развода стали скромные заработки Исхакова. Гагарина со своими концертами, рекламными контрактами и работой на телевидении зарабатывала в десятки раз больше мужа.

Ранее сообщалось, что Исхаков пожаловался на внимание со стороны поклонниц. Он добавил, что не бросится в пучину страстей сразу после развода. Женщины, которые предлагают любовь без обязательств, вызывают у него брезгливость.