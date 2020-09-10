Роднина хочет вывести Загитову из сборной России

Москва, 10 сентября. Депутат Госдумы, трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина оценила решение фигуристки Алины Загитовой сняться с прокатов сборной России.

По словам Родниной, Загитова сделала выбор в пользу шоу «Ледниковый период», спортсменка имеет полное право сниматься в любых передачах. Роднина объяснила, что прокат посмотрят несколько сотен человек, а после него начнутся пересуды о спортивной форме Загитовой. В шоу Загитова будет светиться каждую неделю и получать за это гонорар.

«Но, сказать честно, — была бы она поумнее, сказала бы, что снимается в связи с учебой», — считает депутат.

Роднина отметила, что снятие с прокатов не означает прекращение спортивной карьеры. Она напомнила, что некоторые знаменитые фигуристы отсутствовали и по два сезона. Тем не менее Роднина предложила выгнать Загитову из сборной, пишет «Культуромания».

«Но раз так обстоит ситуация, стоит подумать о выводе Загитовой из сборной России <…> Если была сделана ошибка по включению Загитовой в сборную, наверное, приходит время ее исправлять», — заключила Роднина.

Ранее стало известно, что Алина Загитова станет ведущей «Ледникового периода» в паре с Алексеем Ягудиным. Работа в телепроекте станет не единственной занятостью девушки — с 1 сентября она стала студенткой Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС). Сообщалось, что при поступлении Загитова сдала Единый государственный экзамен (ЕГЭ) по русскому языку на 51 балл, а обществознание — на 44.