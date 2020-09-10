Бывшая жена Губерниева рассказала о его отношениях с Семенович

Москва, 10 сентября. Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев — мастер пиара, и страстный поцелуй на фото с певицей Анной Семенович еще раз это доказывает. Такое мнение высказала экс-супруга и по совместительству коллега телеведущего Ольга Богословская в беседе с iReactor.

Поцелуй Губерниева и Семенович был запечатлен на фото, что послужило поводом к домыслам журналистов о бурном романе знаменитостей. Снимок был сделан во время отдыха в одном из загородных комплексов.

Очевидцы отметили, что комментатор и популярная исполнительница прибыли к воротам поселка на одном автомобиле. Также пару замечали вместе и раньше — последним совместным посещением стал «Славянский базар» в Витебске.

Кроме того, недавно Семенович сама подогрела слухи, заявив о том, что у нее появился молодой человек. Звезда также ясно дала понять, что это — человек состоятельный и не принадлежащий к миру шоу-бизнеса.

«Дурь собачья, боже мой! Какая у меня еще может быть реакция на это? Он прекрасно знает, как пиариться. Если нужно, он вам кого хочешь поцелует: и зебру, и коня. Кто-то кого-то где-то там поцеловал, а уже такая реакция. Не надо цепляться за желтую прессу», — пояснила Богословская.

Напомним, что ранее фотографии из загородного поселка пары Губерниева и Семенович вызвали бурное обсуждение в Сети. На одном снимке звезды нежно целуются при встрече, а на другом — за руку направляются в коттедж за покупками. При этом сама певица отметила, что состоит «в отношениях, но не замужем официально».

Фотографии с Губерниевым — не единственные снимки, которыми Семенович последнее время подогревает интерес публики. Множество разногласий и споров вызвало у подписчиков короткое платье, в котором звезда выступала на дней рождения дизайнера Эммы Салимовой.