Москва, 10 сентября. Президент Ассоциации крематориев России Алексей Сулоев заявил, что урны с прахом усопших, если за ними не явились родственники, никогда не выкидывают на помойку.

Он прокомментировал Федеральному агентству новостей появившиеся сообщения о том, что через две недели после того, как скончалась знаменитая певица Валентина Легкоступова, сотрудники крематория якобы выбросили урну с ее прахом.

«У нас [в России], конечно, возможно все, но, согласно действующим правилам, я не думаю, что такое могло произойти, — отметил Сулоев. — Очень часто бывает, что родственники не забирают урну после кремации, такое действительно бывает. Сейчас по статистике не могу сказать, но процент довольно большой».

Но, по словам собеседника ФАН, для таких случаев есть определенные правила, которых необходимо придерживаться.

«В каждом регионе процедура по регламентированию срока своя, — подчеркнул Сулоев. — И это никак не два месяца, и уж тем более не две недели, а гораздо большее количество времени».

После того, как родственники по тем или иным причинам очень долго — год или даже два — не забирают прах умершего, он изымается из хранилища и захоранивается в специальной общей могиле, пояснил президент Ассоциации крематориев России.

Он тут же лично связался с сотрудниками того самого крематория, и там Сулоева заверили, что такого не могло произойти — не только в отношении известной певицы, но и вообще в отношении кого бы то ни было.

«О Легкоступовой много писали, у этого события большой резонанс, поэтому вряд ли кто решился бы сделать такое, — заверил собеседник ФАН.— Кстати, в Москве родственникам умерших дается год на то, чтобы забрать урну с прахом».

Со слов знакомого с близкими Валентины Легкоступовой ранее стало известно, что работники крематория якобы выкинули на помойку ее прах, так как за ним никто из родственников не явился в течение двух последующих недель.

Исполнительница всенародно любимого хита «Ягода малина» 6 августа была госпитализирована в Москве с черепно-мозговой травмой. В больнице она пребывала в коме. 14 августа Легкоступова, не приходя в сознание, ушла из жизни.