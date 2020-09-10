«Гостьи» Тарзана обокрали Королеву на 5 млн рублей

Москва, 10 сентября. Певец, стриптизер и бодибилдер Сергей Глушко, более известный под псевдонимом Тарзан, стал жертвой мошенниц. Пропали при этом не его вещи, а драгоценности и деньги супруги, артистки Наташи Королевой. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Инцидент произошел, пока 47-летняя исполнительница отдыхала на южном курорте. В это время ее муж, как передают авторы канала, проводил время с двумя «гостьями». После чего из квартиры знаменитостей пропали украшения общей стоимостью примерно в 5 миллионов рублей, а также 3 тысячи евро.

«Пропажу обнаружила сама Королева, когда вернулась из отпуска, надавила на мужа и тот признался», — говорится в сообщении.

Пара написала заявление о краже в правоохранительные органы.

Напомним, что звезды в августе отмечали 17 лет совместной жизни. Пара устроила громкую вечеринку в роскошном ресторане, куда пригласила многих знаменитостей. На мероприятии певица появилась в коротком розовом наряде, который назвала «платьем девственности». ​

Многолетний брак не мешает Глушко красоваться в Сети обнаженными фото и собирать тысячи лайков. Недавно он обнародовал снимок, на котором предстал абсолютно голым, с гитарой в руках. Однако очередная «обнаженка» интернет-пользователей не впечатлила, а, наоборот, вызвала противоречивые эмоции. Многие комментаторы разделили мнение одной из участниц обсуждения о том, что у Тарзана есть всего один талант — быть мужем Королевой, и больше ему нечем блеснуть.