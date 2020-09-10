Главнокомандующий украинской армии заразился коронавирусом

Киев, 10 сентября. Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак заразился коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил начальник управления по связям с общественностью ВСУ Богдан Сеник.

По его словам, у Хомчака был обнаружен коронавирус по итогам тестирования, после чего главнокомандующий ушел на самоизоляцию, передает «Укринформ».

«В течение двух дней главнокомандующий ВСУ генерал-полковник Руслан Хомчак находится на самоизоляции. На сегодняшний день состояние его здоровья удовлетворительное», — сообщил Сеник.

К настоящему моменту на Украине зафиксировано более 145 тысяч случаев заражения коронавирусом. Заболевание унесло жизни более трех тысяч человек. Украина занимает 24 место в рейтинге по количеству зараженных во всем мире. По состоянию на 10 сентября в рядах Вооруженных сил Украины коронавирусом болеют 643 человека, за минувшие сутки зафиксировали 44 новых случая.