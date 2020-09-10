Армия Ливана раскрыла подробности пожара в порту Бейрута

Бейрут, 10 сентября. Крупный пожар на территории порта Бейрута произошел на складе с маслами и покрышками. Подробности раскрыли в армии Ливана.

Ранее очевидцы рассказали о вспыхнувшем в Бейруте крупном пожаре. Черный дым наблюдался за три километра от морской гавани. Примечательно, что загорелся склад, расположенный неподалеку от места прошлого взрыва.

«Пожар разгорелся на складе с автомаслами и покрышками на территории свободной таможенной зоны. На месте работают пожарные расчеты, им помогают вертолеты армии Ливана», — сообщили ливанские военные.

اندلاع حريق في مستودع للزيوت والاطارات في السوق الحرة في مرفأ بيروت، وقد بدأت عمليات اطفاء الحريق وستشارك طوافات الجيش في اخماده#الجيش_اللبناني #LebaneseArmy pic.twitter.com/Ej4Y8LKCwp — الجيش اللبناني (@LebarmyOfficial) September 10, 2020

Напомним, что 4 августа в порту Бейрута взорвалось более 2,7 тонны аммиачной селитры, которую еще в 2014 году конфисковали таможенники. Взрывная волна разрушила половину города. Без крова остались почти 300 тысяч бейрутцев, погибло более 170 человек, около четырех тысяч человек пострадали. По факту ЧП в Ливане возбудили уголовные дела в отношении 25 граждан. На фоне трагедии в Ливане вспыхнули протесты, правительство ушло в отставку, пишет НСН.