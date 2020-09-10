Песков: Мнение граждан о возвращении прямых выборов мэра будет учтено

Москва, 10 сентября. Мнение граждан о возвращении прямых выборов мэра будет учтено, однако в прошлом такая ситуация приводила к противостоянию муниципальных и региональных властей, что замедляло развитие городов и регионов. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По словам Пескова, прямые выборы мэра приводили к тому, что глава крупнейшего города региона и глава региона противостояли друг другу.

«Чаще всего это не была здоровая конкуренция, это было противостояние страшно деструктивное для региона, потому что в итоге город оставался без развития, регион страдал, все это длилось годами», — отметил представитель Кремля.

Песков подчеркнул, что мнение людей относительно прямых выборов мэра необходимо учитывать. Предложение будет рассмотрено в рамках существующих правил. Песков призвал дождаться завершения соответствующих процедур.

Ранее Песков отреагировал на «заказные» слухи об отставке губернатора Петербурга Александра Беглова. По словам Пескова, в Кремле не видят всех кампаний, однако их влияние не столь велико, как думают заказчики этих кампаний.