HRW: ПНС Ливии использовало тяжелое вооружение для подавления митингов

Триполи, 10 сентября. Правозащитники организации Human Rights Watch (HRW) обвинили «руководство» так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии в применении тяжелого вооружения против участников протестных акций. Заявление опубликовано на официальном интернет-портале HRW.

В документе подчеркивается, что бандформирования, связанные с ПНС, силой подавляют мирные демонстрации, которые стихийно проходят во всех районах, оккупированных боевиками. Джихадисты использовали пулеметы и автоматы против беззащитных граждан.

В отчете указывается, что в период с 23 по 29 августа боевики применили зенитные орудия против демонстрантов. Известно о гибели одного человека и десятках раненых. Кроме того, исламисты похищали активистов протестного движения и избивали их в секретных тюрьмах. По данным правозащитников, как минимум 24 человека пострадали от таких действий.

Ханан Салах, старший научный сотрудник HRW, добавил, что никакие политические разногласия не оправдывают нападения вооруженных группировок на обычных граждан. Преступления против них должны быть расследованы, а все ответственные за применение силы лица должны понести справедливое наказание. В завершение он указал, что правозащитная организация готова продемонстрировать доказательства нарушений со стороны группировок, лояльных ПНС.

Факты применения оружия против гражданского населения подтверждают как сами жители Триполи, так и различные правозащитные организации.