Великое соединение планет скажется на карьере россиян

Москва, 10 сентября. Жители России смогут реализовать свои мечты после 21 декабря. В этот день произойдет соединение Юпитера и Сатурна. О влиянии планет на людей рассказала парапсихолог Александра Харрис.

Астрологи наметили начало новой эры. Она ознаменуется экономическим равновесием в мире и сменой старых политических идей. Такие предположения астрологи строят перед соединением Сатурна и Юпитера в знаке Водолея. России, которая находится под покровительством этого знака зодиака, будет отведено главное место на международной арене.

«Обе планеты связаны с властью, но каждая — по-своему. Юпитер — щедрый лидер, ассоциирующийся со здоровьем, богатством и радостью жизни, в то время как Сатурн выступает за ответственность, установление и соблюдение ограничений», — отметила Харрис в беседе с «Политэксперт».

Соединение планет может спровоцировать борьбу за власть и культурный сдвиг. Изменения будут безвозвратны. Также собеседник издания уверена, что соединение планет будет особенным — оно окажет влияние на социальную и гуманитарную сферу жизни.

«Астрологи выражают надежды, что это соединение станет началом новой эры, когда люди любой расы, пола смогут жить без осуждения, критики или вмешательства в личную жизнь», — подчеркивает парапсихолог.

Чтобы достичь успехов в карьере к соединению планет стоит подготовиться заранее. Людям стоит изменить привычки и научиться по новому вести дела. Если будет установлена цель, то энергетика планет способна помочь в ее достижении, уверена эксперт.

«К тому времени, как вы доберетесь до Соединения 21 декабря, вы будете готовы максимально использовать любые возможности, которые Юпитер и Сатурн могут предложить вам», — подытожила Харрис.

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