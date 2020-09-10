Песков объяснил, почему Россия не повторит «белорусский сценарий» в 2024 году



Волгоград, 10 сентября. Акции протеста в Белоруссии не означают, что все жители республики выступают против лидера страны Александра Лукашенко, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на встрече с региональными журналистами.

Он обратил внимание, что после выборов всегда и во всех странах есть те, кто недоволен их результатами. Главное в данном случае — находятся ли недовольные в большинстве или меньшинстве.

«Когда мы говорим о белорусских событиях, мы, конечно, не имеем права забывать про огромное количество белорусов, которые искренне поддерживают своего президента, а таких действительно очень много в Белоруссии», — подчеркнул представитель Кремля.

Песков добавил, что ни Россия, ни другие страны Европы и мира не должны вмешиваться во внутренние дела республики.

«Только они могут разобраться в своих проблемах, и только они должны это делать», — отметил Песков.

Он также выразил уверенность, что в России в 2024 году не стоит ждать повторения белорусского сценария.

«Политическая жизнь у нас развивается по своему российскому сценарию. Будем надеяться, что так и будет», — сказал пресс-секретарь президента.

Напомним, незаконные протестные акции начались в Белоруссии после выборов президента 9 августа. Победу на них шестой раз подряд одержал действующий лидер республики Александр Лукашенко. По данным ЦИК, за него проголосовали 80,1% избирателей. Это было использовано в качестве повода для массовых беспорядков.

По словам Лукашенко, акции координировались спецслужбами западных стран. В частности, по его данным, к ним были причастны Польша, Чехия, Украина, Литва и США.