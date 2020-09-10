Эксперты объяснили значимость введения профстандарта для риелторов

Министерством труда и социальной защиты России издан указ о введении в стране профессионального стандарта — специалист по операциям с недвижимостью. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

«Настоящее искусство»

Специалист по вопросам недвижимости федеральной компании «Полезные люди» Алена Кокрова, отвечая на вопрос, почему данный документ так значим, ответила, что, во-первых, профессия риелтор не значится ни в одном классификаторе в нашей стране.

«Так или иначе, эта профессия социально значима. Ведь процесс купли-продажи очень трудоемкий, так как правильно подобрать пожелания продавца и покупателя — настоящее искусство, требующее ответственности. Однако не все специалисты в этой области получат специальную метку в трудовой книжке «специалист по операциям с недвижимостью». Для этого предусмотрены условия», — пояснила Кокрова.

Итак, что для этого потребуется? По словам эксперта, необходима сдача экзаменов по стандартам. Это своего рода дипломная работа.

«Проходить эта экзаменация будет на специальных аккредитованных местах. Участники экзаменов должны будут пройти текст на знания в таких важных отраслях, как юриспруденция, теория недвижимости, психология общения, организация сделок. Помимо этого, будут введены ряд задач, которые также немаловажны для оценки навыков специалиста», — рассказала Кокрова.

«Уверенность клиентов»

Генеральный директор федеральной компании «Полезные люди» Юрий Паршиков поддержал необходимость аттестации специалистов по недвижимости. Потому, что это уверенность клиентов как в специалистах по операциям с недвижимостью, так и в удачном завершении любой сделки. Это стабильность и экономия времени двух сторон.

«Именно поэтому архиважно экзаменовать всех специалистов в сфере недвижимости. Наша команда будет в авангарде любых аттестационных испытаний. Компания, которую я возглавляю, систематично проходит обучение, несмотря на высокий уровень профессионализма сотрудников. Социальное поле нашей Земли непрерывно меняет свои условия, требования, параллельно с важными новшествами, которые диктует время. Мы стараемся идти в ногу со временем, изучая каждую деталь чего-то нового, чтобы, опираясь на приобретенные знания, находить наиболее оптимальные решения в каждом вопросе. Уверен, это неотъемлемый подход в каждом серьезном деле», — добавил Паршиков.

По его мнению, основной отличительной чертой крупных компаний будет собственное обучение, основанное на этих стандартах, с логичным финалом обучения — выдача удостоверения государственного образца.

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