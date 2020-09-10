Психолог рассказала, как пережить волнение в день свадьбы

Москва, 10 сентября. Победить сильные переживания в торжественный день поможет внутренний диалог и отказ от волнения на уровне осознанного мышления. Об этом сообщила психолог Наталья Наумова в беседе с Nation News.

Наумова уверена, что любое волнение исходит от определенной мысли. Если поработать с этой мыслью, то стрессовое состояние исчезнет.

«Девушка о чем-то думает, и эта мысль вызывает в ней волнение. Важно поработать с этой мыслью и сделать ее менее тревожной. Необходимо сделать ее . Нужно думать о том, что у вас все получится и будет хорошо», — рассказала психолог.

Эксперт посоветовала просто прислушаться к своему телу, понять, из какой его части исходит волнение. После определения очага волнения Наумова призывает создать его образ, заблокировать, не давая проходить в мысли.

«Если женщина мысленно возвращает свое волнение на место, то стабилизация состояния происходит без таблеток, человек абсолютно спокойно себя чувствует», — объяснила специалист.

Если девушка испытывает сильный стресс в день свадьбы, то она, скорее всего, захочет рассказать о нем родственникам. На самом деле она хочет получить от них вполне конкретный ответ, который уже создан у нее в голове.

«Родственники не всегда дадут тот ответ, который хочется услышать. Кто-то может начать критиковать или осуждать. Получить принятие от близких родственников не всегда удается. Тут очень важно не попадать в зависимость от других людей, а помочь самой себе выстроить внутренний диалог. Можно посоветовать девушке написать самой себе письмо, а потом перечитать его. Либо же обратиться за помощью к близкой подруге, которая умеет поддерживать», — отметила психолог.

Наумова подчеркнула, что успокоительные средства и другие лекарственные препараты не стоит назначать самим себе в день свадьбы. Этим должен заниматься специалист и только в самом крайнем случае. При здоровой же психике не требуется никаких медикаментозных вмешательств, все возможно решить исключительно на уровне мышления.

Недавно 23-летняя невеста из Дагестана скончалась во время своей свадьбы от волнения. Девушка переживала, из-за чего приняла лекарство, которое привело к ее гибели. Медики в больнице диагностировали инсульт. Перед смертью 23-летняя Зареме так и не успела увидеть своего жениха.