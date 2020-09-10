Поцелуй Семенович и Губерниева попал на фото

Москва, 10 сентября. Телеведущую и певицу Анну Семенович застали целующейся со спортивным комментатором Дмитрием Губерниевым.

В Сети появились фото, на которых знаменитости нежно целуются при встрече. На кадрах Губерниев встречает возлюбленную в загородном поселке. Судя по всему, Семенович и Губерниев состоят в отношениях, пара не скрывает свой роман.

На другом фото Губерниев держит за руку Семенович, пара направляется в коттедж с покупками. Ранее звезды вместе путешествовали в одном купе на «Славянский базар» в Витебске.

В интервью Семенович признавалась, что ее сердце уже давно занято. По ее словам, ее возлюбленный прилично зарабатывает. Однако звезда отметила, что и сама способна себя обеспечивать.

«Я в отношениях, но не замужем официально», — призналась Семенович в интервью kp.ru.

Ранее Семенович поделилась с подписчиками фотографиями и видео с празднования дня рождения дизайнера Эммы Салимовой. Исполнительница была приглашена на мероприятие не только в качестве гостя, но и стала приглашенным артистом. Однако сценический костюм экс-солистки «Блестящих» не всем пришелся по душе.