Менеджер Легкоступовой прокомментировал сообщения о прахе певицы на помойке

Москва, 10 сентября. Менеджер покойной певицы Валентины Легкоступовой Максим Екимов уверен, что дети исполнительницы не могли просто так оставить ее прах в крематории. Об этом он рассказал «ПолитЭксперту».

Ранее издание Popcake со ссылкой на некоего знакомого родственников певицы сообщило, что близкие Легкоступовой не стали забирать прах звезды из крематория и занимались своими делами. По данным СМИ, сотрудники крематория решили не хранить прах исполнительницы хита «Ягода-малина» и просто выбросили его на помойку.

Екимов признался, что даже не слышал эту ужасную новость. Менеджер певицы рассказал, что общается с детьми Легкоступовой, поэтому он удивлен сообщением о том, что родные звезды могли оставить ее прах.

«Может, там какая-то причина, не подъехали еще, может у них какая-то в данный момент внутренняя проблема семейная», — предположил Екимов.

Напомним, Валентина Легкоступова умерла 14 августа, певице было 54 года. Примерно за неделю до смерти исполнительница попала в больницу с черепно-мозговой травмой. Супруг Легкоступовой Юрий Фирсов утверждал, что певица поскользнулась в ванной и упала. У звезды развился отек мозга, она впала в кому и умерла, не приходя в сознание.

Похороны Легкоступовой прошли 20 августа на Троекуровском кладбище. По словам Фирсова, певица просила кремировать ее тело, а прах развеять над Атлантическим океаном с яхты.