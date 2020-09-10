Лавров сравнил историю Навального с делом Скрипалей и крушением MH17

Москва, 10 сентября. История с Алексеем Навальным напоминает британский инцидент со Скрипалями, а также крушение малайзийского Boeing в Донбассе. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

По его словам, реакция Запада на инцидент с Навальным не удивляет российскую сторону, так как подобные случаи бывали и ранее. Глава МИД РФ отметил, что Берлин призывает российскую сторону провести расследование, однако не отвечает на официальные запросы Генеральной прокуратуры России.

«Это напоминает те прецеденты, которые были созданы нашими западными коллегами и после отравления в Солсбери, когда все было засекречено и мы не имеем никакой информации, в том числе информации о том, где находятся российские граждане Скрипали», — пояснил Лавров.

Он также добавил, что данная история повторяет трагический инцидент с крушением малайзийского Boeing в Донбассе, когда голландская сторона отказывалась сотрудничать с Россией.

«Если сейчас такая же логика возобладает у наших западных коллег, прежде всего у германских, у американских тоже, то это лишь подтвердит, что они ставят себя выше закона», — подчеркнул Лавров.

Ранее глава Госдепартамента США Майк Помпео заявил, что «российские высокопоставленные лица» якобы могут быть «причастны» к инциденту с Навальным.

20 августа Навальному стало плохо на борту самолета, который выполнял рейс из Томска в Москву. Самолет совершил экстренную посадку в аэропорту Омска, где блогера госпитализировали в токсикологическое отделение городской больницы. Позднее Навальный был переправлен в Берлин, где его поместили в клинику «Шарите». 24 августа медики из «Шарите» заявили, что Навальный якобы был «отравлен».

8 сентября в СМИ появилась информация о том, что причиной инцидента с Навальным мог стать его конфликт с Владимиром Ашурковым, который снабжал блогера данными для «расследований» и деньгами. Разногласия между Навальным и Ашурковым возникли на фоне ликвидации ФБК (признан иноагентом в РФ). Ашурков требовал сохранить ФБК или вернуть вложенные средства. Кроме того, стало известно, что вероятным исполнителем инцидента с Навальным является гражданка Великобритании Мария Певчих, которая тесно сотрудничает с Ашурковым с 2010 года.