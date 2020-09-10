Командир российской АПЛ раскрыл секреты ракетного удара

Москва, 10 сентября. Командир одной из российских атомных подводных лодок, капитан I ранга Игорь Курдин раскрыл секреты ракетного удара и подробно рассказал, что происходит с субмариной, когда она выполняет залп.

По словам Курдина, если крейсер выполнит пуски всех своих баллистических ракет, то будет сразу же обнаружен средствами противовоздушной обороны противника и уничтожен.

После получения приказа на пуск и координат цели атомный ракетоносец ложится на боевой курс, объяснил командир. Начинается предстартовая подготовка. При этом субмарина должна выдерживать «нормальные условия старта»: курс, скорость и глубина остаются неизменными, даже если атакует противник.

Особенно сложно, по его словам, в Арктике, где поход подводной лодки сам по себе связан с большим риском. Курдин пояснил, что атомные ракетоносцы не стреляют из-подо льда, им приходится всплывать.

По словами капитана I ранга, американские подводники, в отличие от российских, не умеют стрелять баллистическими ракетами в Арктике.

«Потому что в квазикоординатах точность стрельбы у них очень низкая. Поэтому ракетоносцев США в Арктике нет. А вот многоцелевые лодки-«охотники» есть: их задача — искать наши крейсеры подо льдом, чтобы успеть уничтожить их до пуска», — сказал он.

Курдин считает, что новейшие АПЛ класса «Борей», оснащенные комплексами Р-30 «Булава» будут основным ядерным «аргументом» подводного флота России на ближайшие 30–40 лет.

Королевский военно-морской флот ранее сообщил, что возглавит многонациональную операцию за Северным полярным кругом. Она должна продемонстрировать приверженность стран-союзников свободной навигации в этом регионе. Военный эксперт ТАСС, полковник в отставке Виктор Литовкин в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей заявил, что НАТО таким образом пытается запугать Россию и показать, что претендует на Северный морской путь. Но РФ, заверил он, хватит сил защитить свои территории.