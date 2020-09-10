Певица Алиса Вокс купила двухэтажный особняк в лесу

Москва, 10 сентября. Певица Алиса Кондратьева, более известная публике как Алиса Вокс приобрела двухэтажный дом в лесу в очень живописном районе. На сегодняшний день в доме идет ремонт.

Бывшая солистка скандальной группы «Ленинград» отметила, что купила именно дом, а не дачу. Строение находится в коттеджном поселке. Это большой двухэтажный особняк. Как говорит сама артистка, дом выглядит, как в американском кино. Особенно порадовали звезду внушительные размеры строения, сюда сможет поместиться вся аппаратура и гардероб экс-солистки «Ленинграда».

О своем приобретение звезда «Лабутенов» сообщила в своем аккаунте Instagram.

«Вокруг — сосновый лес первой категории. В минуте пешком от порога — охотничьи угодья. И все это счастье — в 35 минутах от центра. Напела, так сказать, на дом!» — подписала фотографию певица.

Она призвала следить за ходом ремонта в highlights «Успеть за 14 дней» в ее Instagram. В новый дом артистка планирует заехать уже на следующей неделе.

Алиса Вокс покинула состав группы «Ленинград» в марте 2016 года. С командой Шнурова певица проработала три с половиной года. Расставание артистов не осталось незамеченным и было омрачено громким скандалом. Артисты не раз озвучивали нелестные комментарии друг о друге. К примеру, Вокс обвиняла Шнура в непристойном поведении, злоупотреблении алкоголем, частых срывах и оскорблениях при всей группе. Сейчас певица выпустила три сольных альбома: «Сама», «Новая Алиса Вокс» и «ПОП».