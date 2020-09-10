Россиянин показал Lada 4x4 с панорамной крышей и креслами от Mercedes

Уфа, 10 сентября. Россиянин поделился видео с тюнингованной машиной Lada 4x4, у которой стоят сидения от Mercedes и есть панорамная крыша.

Ролик с трехдверным автомобилем опубликован в TikTok. Спецверсия, выпущенная к 40-летию марки, представлена в темно-сером цвете. Тираж версии составил всего 1977 экземпляров.

«Ниве» поставили решетку радиатора от Bronto, улучшенную оптику, бампер с люстрой и противотуманки. Россиянин показал обновленный салон автомобиля.

Оказалось, что заводские кресла убрали, на их место поставили кожаные кресла от Mercedes. У Lada Vesta взяли руль и климатическую установку. А в багажнике установили аудиосистему на четыре динамика.

«Юбилейную» Lada 4x4 в трехдверном кузове продавали по цене до 560 тысяч рублей. В настоящий момент базовая модель стоит от 572 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что в Германии Lada 4x4 подорожала в два раза. В коммуне Паншвиц-Кукау российский автомобиль продавался за 15,8 тысячи евро.