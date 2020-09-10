Эксперты определили самый мощный в мире смартфон

Москва, 10 сентября. Самый мощный в мире смартфон на текущий момент определили создатели приложения AnTuTu. Бэнчмарк измеряет производительность гаджета.

Аналитики, работающие над приложением, опубликовали данные тестов смартфонов. AnTuTu высчитывает производительность процессора смартфона и видеочипа. Первые семь из десяти мест заняли гаджеты, работающий на топовом процессоре Qualcomm Snapdragon 865. Некоторые аппараты оснащены его новой версией с индексом Plus, и появились на рынке только в конце лета.

Самым производительным, судя по исследованиям, стал смартфон Asus ROG Phone 3. Эксперты называют его «королем мобильного гейминга». В нем установлена специальная графитовая пленка, чтобы отводить тепло. Asus ROG Phone 3 пока не продается в России, его ориентировочная цена составит около 50 тысяч рублей. Второе место рейтинга досталось OnePlus 8 Pro. Он стоит более 56 тысяч рублей. Третьим в списке самых мощных гаджетов оказался Oppo Find X2 Pro, цена которого более 70 тысяч рублей.

В списке 10 самых мощных смартфонов сразу 4 модели от Samsung. Флагман производителя Galaxy Note 20 Ultra 5G занял четвертое место, еще три модели расположились с восьмого по десятое. Большинство смартфонов Samsung оснащены фирменным процессором Exynos 990.

Аналогичный рейтинг был составлен и для смартфонов «среднего класса». В нем абсолютное большинство позиций заняли аппараты серии Redmi. Возглавил рейтинг OnePlusNord. Его цена стартует от 36 тысяч рублей.

В июле специалисты AnTuTu опубликовали подобный рейтинг. Тогда первое место в тестах занял Oppo Find X2 Pro, а следующим значился OnePlus 8 Pro.