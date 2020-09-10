Реакция пилота на распространяемое в самолете порно попала на видео

Москва, 10 сентября. Командиру авиалайнера пришлось оправдываться перед пассажирами из-за распространения порнографических материалов на борту самолет.

Неизвестный использовал AirDrop технологию, с помощью которой рассылал пассажирам самолета порнографические ролики. Капитан авиалайнера был вынужден обратиться к пассажирам с просьбой отключить Wi-Fi и Bluetooth передатчики в своих смартфонах, чтобы блокировать распространение порнографических материалов на борту самолета.

«Настоятельно рекомендую всем, кто путешествует с ребенком, убедиться, что на ваших iPhone отключен Bluetooth и Wi-Fi, а также в том, что ваши смартфоны не могут принимать файлы от кого-либо, кого нет в списке контактов. Мы уже достаточно задержались, за это можем поблагодарить шутника — снимаем шляпу перед вами, кем бы вы ни были», — прокомментировал инцидент командир авиалайнера.

Пользователи Сети с юмором отреагировали на данную ситуацию, выразив уверенность, что распространение порнографических материалов не повод для задержки вылета.

«Зачем было задерживать самолет? Просто бы отключили телефоны», — отмечает emmstromberg.

«Вот это бортовое обслуживание!» — пишет daz152003.

«Это очень смешно», — отмечает swanye_east.

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