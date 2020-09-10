Аналитики рассказали, насколько вырастут зарплаты россиян в 2021 году

Москва, 10 сентября. Рост реальной зарплаты россиян может составить 3,5–4% в 2021 году. К такому выводу пришли аналитики Финансового университета при правительстве РФ.

Как сообщает «Российская газета», в основу исследования экспертов легли результаты замера потребительских настроений граждан. Для этого в июле и августе был проведен опрос жителей городов с населением свыше 250 тысяч человек. На основе этих данных была составлена математическая модель динамики экономических показателей России и отдельных городов в течение ближайшего года. Исследователи прогнозируют, что больше всего реальная зарплата вырастет в Казани, Новороссийске, Оренбурге, Тольятти и Калининграде.

«Главным двигателем повышения зарплат в России останется экономический рост, основанный на потребительской активности населения», — рассказал директор Института социально-экономических исследований Финуниверситета Алексей Зубец.

Он также отметил, что за год спрос на товары и услуги в России заметно вырос по многим позициям. По словам Зубца, даже «закрытие» экономики в период вспышки коронавируса не изменило благоприятную тенденцию в потребительских настроениях россиян.

Ранее RT на основе данных Росстата составил рейтинг регионов России с самыми высокими зарплатами. Самая высокая средняя заработная плата в первой половине 2020 года была зафиксирована на Чукотке — 116,5 тысячи рублей.