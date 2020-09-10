Появились подробности гибели модели из России в Италии

Сардиния, 10 сентября. В Италии утонула 33-летняя российская фотомодель из Уфы Галина Федорова после того, как ее лодку захлестнула большая волна. Спасатели увидели девушку слишком поздно и не смогли откачать. Об этом стало известно из сообщения ее матери в Instagram.

Несчастный случай произошел на острове Сардиния.

Мать Галины обратилась к подписчикам с рассказом о случившемся и просьбой помочь с доставкой тела на родину.

«Попрощаться я с ней смогу, только если вы мне поможете. Она лежит и ждет меня на острове Сардиния», — написала мать девушки в своем Instagram-аккаунте.

Также стало известно, что модель отдыхала в Италии со своим молодым человеком. О его судьбе пока ничего неизвестно.

Мать девушки поделилась с подписчиками и жизненной историей жизни дочери. Галина Федорова окончила модельные курсы в Уфе, затем получила диплом журналиста и переехала в Москву. В столице фотомодель работала продавцом в автосалоне и «пыталась выбраться из нищеты». Последние несколько лет Галина жила в Париже, откуда и отправилась на ставшее последним путешествие в Италию.

Ранее в Сахалинской области утонула девушка, которая пыталась сделать эффектную фотографию с волнами. Она позировала на пирсе, чтобы запечатлеть себя на фоне бури. В этот момент двухметровая волна захлестнула ее с головой. Находящиеся рядом друзья не успели ее спасти, прибывшие на место спасатели и медики констатировали, что девушка погибла, не приходя в сознание.