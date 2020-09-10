Лишившаяся ноги британка стала лицом модного бренда

Лондон, 10 сентября. Модель с ампутированной ногой Бернадетт Хагенс стала лицом рекламной кампании британского бренда Kurt Geiger.

Как сообщает Independent, в 2017 году у 24-летней Хагенс обнаружили редкую форму раковой опухоли — синовиальную саркому. Ее правую ногу пришлось ампутировать. После операции британка научилась ходить с протезом и стала моделью.

Девушка устроилась в агентство Zebedee Management, которое ищет моделей с физическими особенностями. С тех пор девушка приняла участие в рекламе многих брендов, в том числе и Kurt Geiger.

На кадрах для Kurt Geiger Хагенс держит в руках стеганую сумку и демонстрирует черные кроссовки на платформе из коллекции People Empowered, которая посвящена людям с тяжелой судьбой.

«Мне очень понравилась фотосессия, потому что мы, рекламируя продукт, показали мою ногу как его часть. Мы показали, что это может быть модно, и мне это нравится», — призналась модель.

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