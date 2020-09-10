Эпоха глобального беспорядка превратит США в региональную державу

Сегодняшняя антироссийская истерия на Западе может быть напрямую связана не только с попытками утрачивающих роль сверхдержавы США остановить «Северный поток — 2», но и с тем, что Россия первой зарегистрировала вакцину от COVID-19, на которую уже есть спрос в мире. Об этом в комментарии Федеральному агентству новостей рассказала заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова.

Эпоха беспорядка

На смену эпохе глобализации, которая длилась с 1980 года, приходит эпоха беспорядка. Об этом говорится в исследовании Deutsche Bank.

Как утверждают автор доклада Джим Рид и его коллеги, характерной чертой новой эпохи станет возвышение китайской экономики над экономикой Соединенных Штатов. Причем это противостояние будет напоминать отношения США и СССР периода холодной войны.

Кроме того, авторы доклада считают, что будет происходить рост глобального долга, реализовываться политика «вертолетных денег» от центральных банков и усиливаться влияние молодых поколений, которые вступили во взрослую жизнь в XXI веке, в том числе с позиции их веса на выборах. Также эпоха беспорядка будет характеризоваться увеличением уровня инфляции, ужесточением конкуренции поколений, озабоченностью проблемами климата и новой технологической революцией.

По мнению экспертов, подобный беспорядок будет определять новую эпоху. По крайней мере, в течение одного десятилетия или больше.

При этом авторы доклада призывают не отказываться от инвестиций в эпоху беспорядка, так как она «принесет масштабные интервенции и ликвидность».

«Пробьет час доллара»

Как отметила Наталья Мильчакова, предсказания эпохи беспорядка совершенно ни о чем, потому что эта эпоха уже началась, и мы сегодня в ней живем. Точкой отсчета для этой эпохи стал 2016 год: произошли два важных события, которые действительно могут задать вектор развития как минимум на всю первую половину XXI века, а именно — Brexit и победа на выборах президента США Дональда Трампа, который фактически покончил с экономической глобализацией и возвращает США и весь мир в эпоху протекционизма и защиты интересов национального бизнеса.

«За Brexit может последовать ослабление Евросоюза и экономические проблемы зоны евро, что уже происходит, а при Трампе между Китаем и США разразилась тарифно-санкционная война. Все это означает, что мы присутствуем при мучительной смерти экономической глобализации, которая будет вытесняться регионализацией. Есть еще более важная тенденция, которая будет определять вектор развития мировой экономики в первой половине XXI века — это появление технологии блокчейна и криптовалют, а также последствия этих событий в виде запуска Народным Банком Китая цифрового юаня», — пояснила Мильчакова.

Это событие, по словам эксперта, пока только выглядит как смелый, но непрактичный эксперимент. Однако в будущем государственные цифровые валюты произведут революцию, причем не только в денежном обращении, но и во всей мировой экономике. Запуск центральными банками сразу нескольких стран или группами стран (например, БРИКС) таких цифровых валют или создание наднациональных цифровых валют подорвет могущество доллара.

Региональная держава с ядерным оружием

«И тогда, перефразируя Карла Маркса, пробьет час доллара США, и американских экспроприаторов экспроприируют, могущество США, которое сегодня фактически держится на долларе, будет серьезно подорвано. Они превратятся в одну из региональных держав Азиатско-Тихоокеанского региона, их значимость в мире сведется к значимости государств типа Австралии или Канады, только с ядерным оружием. Более интересным будет вопрос о возвращении могущества Великобритании, но если она сможет запустить цифровой фунт стерлингов, а если еще раньше Китая обеспечит его золотом, то у нее будет шанс забрать себе хотя бы частично утраченную роль США как сверхдержавы», — добавила Мильчакова.

Но это маловероятно, считает эксперт, так как Великобритании придется конкурировать с Китаем на товарных рынках, а на сырьевых рынках — с Россией и странами Азии. И здесь конкуренция будет явно не в ее пользу. Впрочем, очень вероятно, что Китай, Индия и Россия станут лидерами и в области технологий, оставив позади Запад.

«Особенно пикантной может стать будущая история конкуренции, например, технологической продукции или фармацевтики, Великобритании и Индии. Впрочем, это частично уже происходит. А сегодняшняя антироссийская истерия на Западе может быть напрямую связана не только с попытками утрачивающих роль сверхдержавы США остановить «Северный поток — 2», но и с тем, что Россия первой зарегистрировала вакцину от COVID-19, на которую уже есть спрос в мире. А для США вторжение России еще и на рынки фармацевтики и технологий — это еще одна прямая угроза их могуществу», — рассказала эксперт.

Надежда США

Весьма забавна надежда авторов прогноза на поколение миллениалов, которое, когда вырастет и придет к власти в США, якобы приведет мир в порядок, считает Мильчакова. На самом деле можно обратить внимание на данные социологических опросов в тех же США, где 18-19 летние миллениалы готовы голосовать на президентских выборах за 77-летнего Джо Байдена, а самым популярным политиком у большинства молодежи является 79-летний Берни Сандерс. У части американской молодежи, в основном у белых мужчин, популярен и действующий президент Трамп, который тоже не юноша.

«Возникает вопрос: а почему американская молодежь не в состоянии выдвинуть себе молодого или хотя бы не такого старого лидера? Скорее всего, этот парадокс заключается в том, что зрелые и тем более пожилые политики являются в массовом сознании хранителями традиций и стабильности в обществе. А у американской молодежи, таким образом, очень низкий спрос на перемены. Но именно поэтому США не смогут противостоять уже вовсю развивающейся эпохе глобального беспорядка. Интересно, что Запад любит попрекать развивающиеся страны за несменяемость власти, а между тем в США уже вовсю процветает геронтократия. Напомню, что Иосиф Сталин и Леонид Брежнев скончались в возрасте 75 лет каждый, а в США 75 лет, как видим, — это возраст начала политической карьеры, какие уж тут миллениалы?» — добавила Мильчакова.

По ее мнению, США еще выберут себе на демократических выборах свой аналог Константина Черненко, который будет управлять страной, не приходя в сознание. И за этим последует полная потеря авторитета одряхлевшей державы во всем мире и упадок.

«Нынешняя эпоха только кажется эпохой беспорядка, на самом деле это время отмирания старого и рождения нового порядка. Только Соединенным Штатам, по крайней мере Демократической партии, он не очень понравится, но это уже будет их внутренняя проблема», — заключила Мильчакова.

Разуваев ранее озвучил сценарий полного исчезновения доллара США. Вашингтон может реструктуризировать свой долг, введя единую новую валюту для США, Канады и Мексики, разговоры об этом идут давно. Но такой шаг, конечно, полностью изменит архитектуру мировых финансов.