Нового адвоката для Ефремова ищет его жена

Москва, 10 сентября. Михаил Ефремов ищет нового адвоката для обжалования приговора. Об этом он рассказал членам Общественной наблюдательной комиссии.

Осужденный за смертельное ДТП актер Михаил Ефремов готовится к обжалованию приговора. Для соблюдения всех процедур ему нужен новый адвокат. От услуг Эльмана Пашаева Ефремов отказался вскоре после того, как судья зачитал вердикт.

«Есть много адвокатов, которые хотят взяться за это. Гофштейн, Тарасов и другие», — рассказал Ефремов представителям ОНК.

Ефремов подчеркнул, что решение о выборе защитника в суде апелляционной инстанции он доверяет своей супруге. По данным RT, она пока не может определиться с выбором адвоката.

Также Михаил Ефремов заметил, что вопрос о выборе адвоката сейчас для него важнее, чем условия содержания в камере СИЗО.

Актер Михаил Ефремов был приговорен семи годам 10,5 месяца лишения свободы в колонии общего режима. В суде было доказана, что он виновен в смертельном ДТП в центре Москвы. После оглашения приговора Ефремова доставили в СИЗО №5 «Водник». Там он проведет несколько дней, пока будет проходить апелляционный процесс.