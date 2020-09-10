Скончался основатель группы Kool & the Gang Рональд Белл

Нью-Йорк, 10 сентября. Один из основателей фанк-соул-группы Kool & the Gang Рональд «Халис» Белл скончался в возрасте 68 лет. Об этом сообщил публицист музыканта Суджата Мерфи.

Как сообщает New York Post со ссылкой на Мерфи, Белла не стало утром в среду, 9 сентября. Он скончался в своем доме на Виргинских островах. По словам публициста, смерть Белла стала неожиданностью, причину смерти он не уточнил.

Рональд Белл родился 1 ноября 1951 года. Вместе с братом и друзьями он основал группу Kool & the Gang. На счету Kool & the Gang премия «Грэмми», а также звезда на Голливудской «Аллее славы».