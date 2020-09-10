Бойцы MMA прошли процедуру взвешивания в рамках турнира в поддержку Шугалея

Санкт-Петербург, 10 сентября. Состоялась процедура взвешивания участников турнира M-1 Online Selection в поддержку похищенного террористами в Ливии социолога Максима Шугалея.

Контрольное взвешивание бойцов проходило на «Тинькофф Арене» в Санкт-Петербурге. Процедура прошла в дружеской атмосфере. После взвешивания бойцы приняли участие в фотосессии, передает Nation News.

Организованный компанией M-1 Global турнир состоится 11 сентября. Мероприятие будет посвящено российскому социологу Максиму Шугалею, которого более года удерживают в плену ливийские террористы. В начале турнира ММА выступят молодые спортсмены — этот этап называется Undercard. Затем начнется этап Main Card, в ходе которого зрители увидят самые интересные бои.

В 2019 году российский социолог из Фонда защиты национальных ценностей Максим Шугалей и его переводчик Самер Суэйфан были похищены боевиками так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии. В настоящее время террористы удерживают россиян в неофициальной ливийской тюрьме «Митига», которая расположена в районе Триполи.

6 сентября в эфире телеканала НТВ состоялась премьера остросюжетного фильма «Шугалей-2», который является продолжением истории о Максиме Шугалее и Самере Суэйфане.