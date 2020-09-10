Легкоступову предупреждали о психических отклонениях у супруга

Москва, 10 сентября. Скончавшуюся певицу Валентину Легкоступову предупреждали о возможных психических отклонениях у ее избранника Юрия Фирсова, но та не обращала внимания на предостережения. Об этом рассказала подруга певицы, психолог и сексолог Елена Перелыгина.

Перелыгина призналась, что сразу заподозрила у Фирсова психические отклонения и предупредила об этом подругу. Однако знаменитость была так сильно влюблена, что не воспринимала критику в адрес избранника.

«Сразу сказала: «Валя, он производит впечатление психического нездорового человека!» Это же видно по его внешнему виду, манере разговора, жестикуляции. Внешность у Фирсова неординарная, говорящая о том, что у человека есть отклонения психического плана», — рассказала Перелыгина в комментарии «Собеседнику».

Из-за этого подруги перестали общаться. Перелыгина призналась, что очень сожалеет о том, что прервала общение с певицей. Она уверена, что вина Фирсова в смерти Легкоступовой, несомненно, есть.

Легкоступова скончалась 14 августа на 54-м году жизни после хирургического вмешательства из-за внутричерепной гематомы. При этом 6 августа Легкоступова и ее супруг Юрий Фирсов были доставлены в наркологическую клинику. Позднее муж Легкоступовой сбежал из клиники, а Легкоступова впала в состояние комы, после чего была переведена в реанимацию. По словам Фирсова, она получила травмы, упав в ванной.

Ранее Фирсов попросил прощения у матери Легкоступовой за то, что «не уберег» ее дочь и «не держал ее за руку каждую секунду».