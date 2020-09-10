Ученый-вирусолог назвал неконтролируемый источник заражения COVID-19

Бессимптомные носители коронавируса SARS-CoV-2 являются неконтролируемым источником заражения и представляют большую опасность в условиях пандемии. Об этом рассказал известный российский ученый-вирусолог Виктор Зуев в комментарии Федеральному агентству новостей.

За минувшие сутки в стране выявили 5363 новых случая заболевания COVID-19. Накануне коронавирусная инфекция была подтверждена у 5218 человек. Общее число зарегистрированных случаев заболевания составило 1 046 370. Как отмечала представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович, заболеваемость коронавирусной инфекцией в стране находится на стабильном уровне.

«Вы видите, в Москве вот эти столбики (со статистикой по заболеваемости. — Прим. ФАН) не рушатся особенно сильно. Что я вам хочу сказать? Москва у нас ходит без масок в большинстве своем. А это не совсем правильно по очень простой причине. Сейчас главная опасность происходит не от больных людей — больной человек лежит в больнице. Она происходит от тех бессимптомников, у которых положительный тест», — сказал Виктор Зуев в комментарии ФАН.

При бессимптомном носительстве COVID-19 человек выделяет вирус, а значит — становится источником заражения. Хотя выглядеть бессимптомный носитель SARS-CoV-2 может абсолютно здоровым, добавил ученый.

«Говорят: «Вы знаете, они переболели бессимптомно». Это достаточно абсурдная формулировка. Бессимптомно люди не болеют — бессимптомно они живут в полном здравии. Это бессимптомные носители, или, как называют вирусологи, люди, в организме которых поддерживается латентная — скрытая — инфекция. Они являются вирусовыделителями. Они — неконтролируемые источники заражения, вот в чем беда», — объяснил вирусолог.

Виктор Зуев добавил, что вакцинация населения в будущем позволит создать иммунную прослойку среди населения. Она и обеспечит защиту общества от пандемии.