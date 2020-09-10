Постпред РФ прокомментировал обращение Германии в ОЗХО по делу Навального

Москва, 10 сентября. Содержание запроса Германии в Организацию по запрещению химического оружия по ситуации вокруг Алексея Навального пока непонятно, заявил постпред РФ при ОЗХО Александр Шульгин.

«Не знаю, однако, что конкретно немцы передают в ОЗХО: бумажные документы, отчеты какие-то или биохимические пробы», — сообщил он в эфире телеканала «Россия-1».

По его мнению, власти Германии продолжают делать заявления по ситуации с блогером, стараясь бросить тень на Россию, но при этом все эти выпады голословны.

«Официальные представители ФРГ множат заявления, бросающие тень на российское руководство, на Россию, на всю нашу страну в целом, но свои заявления фактами не подкрепляют», — сказал он.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что Россия стремится к совместному расследованию ситуации вокруг Навального, однако Германия по-прежнему игнорирует запрос Генпрокуратуры РФ о результатах анализов блогера.

Омские врачи, которые стабилизировали состояние Навального после того, как он был доставлен в больницу после экстренной посадки самолета 20 августа, не нашли в его организме ядов и их следов. 24 августа Навального (по требованию его родственников) перевезли в клинику «Шарите» в Берлине.