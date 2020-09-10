На Украине обвинили Литву в нанесении удара по национальной безопасности

Падение экспорта вооружений, которые производятся на Украине, — это закономерное явление для государства, находящегося под внешним управлением. Об этом Федеральному агентству новостей заявил украинский политолог, координатор запрещенного в стране объединения «Боротьба» Евгений Голышкин.

Серьезное падение

За год работы литовского предпринимателя Айвараса Абромавичуса главой государственного концерна «Укроборонпром» экспорт украинского оружия упал почти втрое. Об этом сообщило специализированное издание Defence Express.

Сообщается, что в первой половине 2020 года объем украинского военного экспорта составил 145 миллионов долларов, в то время как за весь 2019 год Украина экспортировала оружия на сумму 908 миллионов долларов.

«Экспорт вооружений упал почти в три раза. Здесь как-то неловко вспоминать обещания Абромавичуса достичь в 2020-м показателя экспорта в 1,3 миллиарда долларов», — говорится в статье.

Летом 2020 года из «Укроборонпрома» были уволены семь уникальных специалистов, отвечавших за продажу оружия в Пакистан.

Литва наносит удар

Как отметил Евгений Голышкин, падение экспорта вооружений, изготавливаемых на Украине, — это закономерное явление для государств, находящихся под внешним управлением. Литва, как член НАТО, выполняет возложенную на нее роль по демонтажу торгово-экономических связей между бывшими советскими республиками и вхождения их продукции на мировой рынок, в частности вооружений в страны «третьего мира».

«Литовский бизнесмен Айварас Абромавичус прилагает максимум усилий на этом поприще. Тот факт, что за год поставки украинского оружия на мировой рынок упали втрое, — очередное подтверждение политики деиндустриализации и колонизации украинской промышленности, а также банальное устранение конкурента с рынков сбыта. Для стран Африки и Азии главным показателем является доступная цена. Качество бывшего советского оборонного комплекса этим регионам планеты давно известно. И тут страны СНГ занимают не малую долю рынка, конкурируя с Китаем и членами военно-политического блока НАТО», — пояснил Евгений Голышкин.

По словам украинского политолога, будучи главой «Укроборонпрома», Айварас Абромовичус нанес удар не только по украинской военной промышленности, но и по национальной безопасности как таковой. Ведь у этого «гражданина мира» и, без всякого преувеличения, действующего агента НАТО есть все рычаги влияния на украинскую государственность и процессы ее технологического развития.

«Конечно же, и команда Петра Порошенко, и команда Владимира Зеленского целиком и полностью вовлечены в данные процессы, всячески способствуют выполнению программ и задач, получаемых из Вашингтона и Брюсселя. Будущие поколения Украины лишаются своего будущего как представителей технологически развитой и наукоемкой страны в угоду мелким шкурным интересам таких аферистов», — заключил Евгений Голышкин.

Ранее Государственный департамент Соединенных Штатов одобрил продажу 16 современных патрульных катеров Mark VI и сопутствующего оснащения Украине на общую сумму 600 миллионов долларов.