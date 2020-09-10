Дмитрий Фетисов: Российское общество нуждается в сильных женщинах-политиках

Во всех партийных списках новых политических партий в гендерном плане традиционно преобладают мужчины. Однако «Новые люди», «Зеленая альтернатива» и «Партия прямой демократии» оказались наиболее близки к гендерному балансу. Я думаю, что это попытка поиграть с так называемой «женской темой», которая в последнее время набирает обороты в нашей стране. И это, скорее всего, такое стремление как-то ответить на данный запрос.

Опять же, эту особенность, возможно, увидели только эксперты и журналисты, а общественность не заметила. И, соответственно, если мы говорим о том, что главная задача малых партий — это борьба за голоса избирателей, то можно сказать, что задумка скорее провалилась.

При этом надо отметить, что отношение общества меняется, потому что женская повестка очень активна, мы постоянно видим ее проявления. Речь при этом идет не только о правах женщин в политике и создании каких-то политических возможностей для россиянок.

Часто мы видим совершенно негативные темы — скандалы, связанные с харассментом, домашним насилием. Но, скорее всего, это не приведет к законодательно прописанному количеству гендерных квот в тех или иных сферах. Проблема тут заключается в том, что на текущий момент пока нет кандидатуры, которая могла бы удовлетворить этот запрос.

Несомненно, у нас есть активные женщины — например, в Государственной думе, но я бы сказал, что они достигли своего «политического потолка». При этом подчеркну, что, если говорить о женщинах-депутатах, то в текущем созыве нижней палаты парламента они гораздо активнее, чем в прошлом.

У нас есть женщины в правительстве, но в команде премьер-министра Михаила Мишустина они немного поубавили в медийном весе, чем это было при Дмитрии Медведеве. Да, есть еще глава Совета Федерации Валентина Матвиенко и председатель ЦИК РФ Элла Памфилова, но на этом, к сожалению, все. Однако, возможно, это все равно сыграет свою роль. Будет появляться больше россиянок, которые еще активнее займутся политикой, потому что запрос в обществе на сильных женщин-политиков есть.