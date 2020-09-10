Россияне стали меньше употреблять алкоголь

Москва, 10 сентября. Россияне за год выпивают на два–три литра алкогольной продукции меньше, чем европейцы. При этом уровень употребления спиртного в России плавно снижается на протяжении 10 лет, как заявил главный внештатный нарколог Минздрава Евгений Брюн.

Агентство «Москва» сообщает, что с 2010 года количество выпитого алкоголя в РФ сократилось в два раза: с 18 до 9,5 литров в год.

«В сравнении с Европой мы пьем сейчас меньше, порядка на два-три литра в год», — подчеркнул Брюн.

Кроме того, специалист напомнил, как и в каких дозах безопаснее всего употреблять алкоголь. Доза вина лекарственного характера не должна превышать 20 мл. Это касается только людей, имеющих проблемы с ферментами.

«Но для людей, у которых есть проблемы со здоровьем, с генетическими и ферментативными сбоями, алкоголь находится под запретом. Такой человек не может безопасно употреблять алкоголь в любой дозе», — заявил Брюн.

Ранее стало известно, что в России могут начать маркировать алкогольную продукцию, так как данная отрасль больше всего «подвержена контрафакту и фальсификату».

Эксперты поддержали подобную инициативу, напомнив, что существуют особо опасные ввиду своей массовой нелегальности типы алкоголя. Например, это пивные напитки, которые было предложено подвергнуть самой строгой маркировке.