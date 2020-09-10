Песков: Митинги не означают, что все белорусы против Лукашенко

Москва, 10 сентября. Массовые акции в Белоруссии не означают, что все белорусы не довольны президентом страны Александром Лукашенко, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«После выборов всегда есть недовольные, массовые акции не означают, что все белорусы против Лукашенко», — отметил Песков.

Напомним, 9 августа в Белоруссии прошли президентские выборы, на которых Лукашенко набрал более 80%. После голосования в стране начались массовые беспорядки. В России неоднократно подчеркивали неприемлемость вмешательства во внутренние дела Белоруссии.