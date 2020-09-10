Киев введет для украинцев «драконовский налог» на домашних животных

Депутаты Верховной рады от пропрезидентской партии «Слуга народа» (СН) официально зарегистрировали в украинском парламенте законопроект, предусматривающий введение налога на содержание гражданами домашних животных. Как утверждают авторы идеи, нововведение не только позволит в значительной мере пополнить нищую казну, но и гарантирует Украине «дополнительные дивиденды» на пути интеграции официального Киева в структуры Европейского союза. Как ожидается, в ближайшее время соответствующие выплаты государству станут осуществлять не только хозяева собак и кошек, но и владельцы попугаев, черепах и даже аквариумных рыбок. Независимые эксперты уже назвали подобную практику «издевательством над здравым смыслом». Ситуацию изучал корреспондент Федерального агентства новостей.

Проект закона СН под кодовым номером 3796 уже получил как в обществе, так и депутатской среде прозвище «драконовский налог». На днях несколько тысяч активистов обратились к президенту Украины Владимиру Зеленскому с призывом не подписывать новую инициативу «Слуги народа» в случае, если указанный документ в итоге будет одобрен народными избранниками.

«У людей нет денег на оплату коммунальных услуг, большинство украинцев живут за чертой бедности, но они изыскивают возможность кормить своих питомцев, — говорится в воззвании. — В том случае, если новые сборы вступят в силу, — сначала будут умирать люди, а затем и животные».

Как заявили корреспонденту ФАН представители организационного комитета по принятию этого законопроекта, в данном конкретном случае речь о каких-либо «жестоких санкциях в отношении людей и животных» не идет.

«Наша задача — провести обязательную идентификацию и регистрацию всех без исключения домашних животных, начиная от лошадей и коров и заканчивая хомяками, — сказал представитель инициативной группы Юрий Квитко. — Таким образом, государство сможет полностью контролировать операции по купле-продаже тех же животных и направит в соответствующий рынок в цивилизованное русло».

По словам Квитко, подобные положения, введенные в ряде стран ЕС, в свое время позволили Брюсселю в значительной степени пополнить общеевропейские финансовые запасы.

Характеризуя последнее утверждение, скептики напоминают, что Украина на данный момент не является частью Европейского союза и абсолютное большинство правил, действующих на территории объединенной Европы, к этой стране попросту неприменимы.

«Инициатива [по налогообложению домашних животных] у нас работать не будет, — заявил журналистам в Киеве экономист Александр Охрименко. — Никакая бабушка, живущая в селе, не пойдет регистрировать кота и тем более платить за него. В отличие от Германии и Швейцарии, на Украине это выглядит абсурдом».

С этим мнением согласны и международные аналитики.

«Я лично знаю много случаев, когда отдельно взятый пенсионер на Украине смог дать приют десяткам кошек и собак. Причем тот же пенсионер едва сводит концы с концами, — отметил в беседе с корреспондентом ФАН европейский правозащитник Александр Митц. — Вместо того, чтобы поощрять таких людей, Киев фактически пытается отнять у них последнее. Что уже говорить о детях, которым необходимо прививать любовь к братьям нашим меньшим?»

На этот вопрос дает ответ киевский социальный психолог Ирина Ярема.

«В случае введения такого налога родители не будут покупать своим детям ни кошек, ни собак, ни попугаев, ни рыбок, — резюмировала она. — Здесь наверняка будет срабатывать принцип «самим есть нечего». С другой стороны — украинское государство в целом явно будет напоминать злобную старуху-барыню из рассказа «Му-Му», заставившую своего крепостного избавиться от его любимого питомца».

О том, сколько будет стоить владельцу домашнего животного каждый «экземпляр», пока ничего не сообщается. Впрочем, пользователи украинского сегмента уже выразили уверенность в том, что платить по новому документу рядовые граждане не станут. Призывающие игнорировать завышенные тарифы на услуги ЖКХ организаторы протестных акций не исключают и бойкотирования «драконовского налога».