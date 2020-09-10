Вирусолог Зуев объяснил, почему «Спутник V» раскритиковали за рубежом

Успех российских ученых и ранее подвергали критике за рубежом, а созданием первой в мире зарегистрированной вакцины от коронавируса исследователи будто «воткнули палку в муравейник». С таким мнением выступил известный российский вирусолог, главный научный сотрудник НИЦЭМ имени Гамалеи Виктор Зуев в комментарии Федеральному агентству новостей.

Критика «Спутника V»

Ранее авторитетный международный журнал Lancet предложил авторам исследования российской вакцины от коронавируса «Спутник V» ответить на вопросы зарубежных коллег, усомнившихся в выводах российских ученых. Они были изложены в открытом письме, опубликованном на сайте Cattivi Scienziati — портал специализируется на разоблачении псевдонаучных исследований.

«Lancet предложил авторам исследования по российской вакцине ответить на вопросы, которые содержатся в открытом письме», — сказал представитель издания Lancet в комментарии РИА Новости.

Позже разработчик вакцины, заместитель директора по научной работе центра Гамалеи Денис Логунов отверг обвинения зарубежных исследователей в адрес работы российских ученых.

«НИЦЭМ им. Гамалеи категорически отвергает выдвинутые группой ученых обвинения в недостоверности статистических данных, опубликованных в журнале The Lancet», — сказал Логунов в комментарии агентству.

Воткнули палку в муравейник

Научные прорывы российских исследователей не впервые попадают под «обстрел» зарубежной критики. Об этом заявил известный вирусолог, принимавший участие в ликвидации вспышки оспы и эпидемии дизентерии, Виктор Зуев.

Он напомнил слова директора центра имени Гамалеи Александра Гинцбурга, который сравнил вакцину «Спутник V» и реакцию на нее за рубежом с «палкой, которую засовывают в муравейник».

В этом и кроется ответ на вопрос, почему российский препарат ученые из других стран подвергли критике, считает Зуев.

«Наш директор (Александр Гинцбург. — Прим. ФАН) сначала это объяснил, а сегодня это повторил и Денис Юрьевич Логунов. Потому что мы воткнули палку в муравейник этой вакциной. Вот и все», — сказал Виктор Зуев в комментарии ФАН.

Такое происходит далеко не в первый раз, добавил исследователь.

«Как только у нас что-то хорошее — так сразу начинается критика. Как только у нас какие-то успехи — так мы сразу становимся предметом, так сказать, обстрела со всех сторон», — подытожил Зуев.

Напомним, 4 сентября Lancet опубликовал результаты двух этапов клинических испытаний российской вакцины от коронавируса, получившей название «Спутник V». Этот препарат стал первой в мире зарегистрированной вакциной для профилактики COVID-19. Сейчас проходит третий, пострегистрационный этап исследований, в рамках которого протестировать вакцину планируют тысячи человек.