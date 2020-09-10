Путин призвал к структурным изменениям российской экономики

Москва, 10 сентября. Все, что делают власти для восстановления экономики в период пандемии, должно способствовать достижению долгосрочных целей развития. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время совещания по экономическим вопросам.

«Все, что мы делаем на этом этапе восстановления нашей экономики, должно служить достижению долгосрочных национальных целей развития. Это должно стать прочной основой для структурных изменений», — призвал глава государства.

Ранее во время совещания Путин поручил продолжить адресные меры поддержки населения. Президент отметил, что безработица в РФ все еще находится на достаточно высоком уровне.