Песков оценил перспективу возвращения «Пулково» к режиму «открытого неба» 

Москва, 10 сентября. Россия просто обязана после пандемии вернуться к реализации всех проектов экономического развития. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя режим «открытого неба» в аэропорту «Пулково».

В четверг журналисты задали представителю Кремля вопрос, стоит ли ждать возвращения к режиму открытого неба в «Пулково» после пандемии, и станет ли петербургский аэропорт воротами для европейских авиакомпаний-лоукостеров.

«Это вопрос очень серьезный, «открытое небо» — это очень серьезный вопрос», — ответил Песков.

По его словам, РФ в первую очередь нужно поддерживать своих авиаперевозчиков, которые «находятся в очень сложной ситуации».

«Мы должны в первую очередь заботиться о своих. А во вторую — мы просто будем обязаны вернуться ко всем проектам экономического развития», — добавил он.

Режим открытого неба начал действовать в «Пулково» с 1 января текущего года. Ограничение по седьмой степени свободы воздуха для полетов иностранных авиакомпаний в Петербург снято на пять лет. Данный режим позволит летать в аэропорт Северной столицы любым иностранным авиакомпаниям независимо от страны их регистрации и с любой частотой.

В Минтрансе РФ отмечали, что режим открытого неба в совокупности с упрощением визового режима и неприменением ценового регулирования тарифов на услуги аэропорта даст мощный позитивный импульс повышению транспортной доступности Петербурга и положительно отразится на социально-экономическом развитии города и области.