Онищенко провел параллели между COVID-19 и «ревнивым» антагонистом гриппа

Доктор медицинских наук Геннадий Онищенко прокомментировал данные об обнаружении вируса, способного остановить эпидемию гриппа в этом году, и провел параллели с COVID-19. Ранее в уважаемом научном издании — журнале The Lancet Microbe — появилась статья, описывающая исследования на эту тему ученых из США. Вирусологи из Медицинской школы Йельского университета в Нью-Хейвене выяснили, что риновирус, вызывающий обычную простуду, может блокировать вирус гриппа А, который ожидается в этом году в качестве причины очередной сезонной эпидемии.

Явление интерференции (подавления одним возбудителем другого), в том числе среди вирусов, науке известно давно, но, согласно данным статьи, взаимодействие риновируса и вируса гриппа А описано впервые.

По мнению первого зампреда комитета Госдумы по образованию и науке, доктора медицинских наук, академика РАН Геннадия Онищенко, результаты этого исследования представляют научный интерес, в том числе для анализа поведения коронавирусов вообще и COVID-19 в частности. Но пока этот интерес, скорее, теоретический, говорит Онищенко: защищаться от гриппа лучше прививками, а не уповать на «целительную» простуду.

«Вирусы борются не только с нами, они еще борются и между собой, и в этой борьбе они используют естественные интерфероны, — отметил Геннадий Онищенко в комментарии Федеральному агентству новостей. — Эта борьба, естественно, захватывает и коронавирусы, в том числе COVID-19. Именно поэтому человечество уже довольно давно использует препараты на основе интерферонов».

Онищенко отметил, что искусственные интерфероны используются как неспецифическое средство профилактики и лечения при вирусных инфекциях, соответствующие рекомендации есть в документах Минздрава, в том числе для профилактики COVID-19.

«Внутривидовая борьбы в микромире идет очень активная, — отмечает Онищенко. — Но думать, что риновирус поможет остановить сезонный подъем гриппа, это, на мой взгляд, слишком смелое предположение. У нас каждый год происходит сезонный подъем острых респираторных инфекций, это более правильная формулировка, чем говорить об эпидемии или даже пандемии гриппа. Грипп — это просто одна из таких инфекций. Да, он самый активный, может быть, самый опасный, но далеко не единственный, кто отвечает за осенне-зимний всплеск заболеваемости».

Доктор медицинских наук отметил, что в эту группу входят и парагриппы, и риновирусы, и аденовирусы, и микроорганизмы, вызывающие то, что в народе принято называть «простудой».

«Есть исследования, что во время сезонного подъема респираторных заболеваний циркулирует до 200 разного рода возбудителей. Но вряд ли стоит говорить, что вместо вакцинирования от штаммов гриппа, которые с наибольшей вероятностью вызовут пандемию, стоит заражать людей каким-то другим возбудителем. Да, многие вирусы между собой в антагонизме. Да, если риновирус попадает в организм человека, он, естественно, хочет насладиться своей жертвой в полной мере, а делиться с кем-то (в данном случае с вирусом гриппа) — не хочет. Это такая своего рода ревность в царстве вирусов. Но утверждать, что эту ревность можно перевести в область практического применения, я бы пока не стал. Лучше пока пользоваться вакциной, это надежнее», — резюмировал Геннадий Онищенко.

Ранее Онищенко отреагировал на идею создания в России поливакцины, которая одновременно будет защищать и от гриппа, и от COVID-19.