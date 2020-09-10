Крупный пожар на складе начался в порту Бейрута, дым видно за 3 км

Бейрут, 10 сентября. В порту Бейрута снова вспыхнул крупный пожар — загорелся склад, расположенный неподалеку от места прошлого взрыва, как сообщает РИА Новости.

Черный дым наблюдается за три километра от морской гавани. На место происшествия уже прибыли пожарные части и военные для ликвидации пожара.

Ряд ливанских СМИ сообщает, что пожар разгорелся на месте одного из ангаров на территории Duty Free.

Ранее, 4 августа, в морском порту Бейрута прогремело несколько взрывов, их причиной был назван пожар на складе. Всего жертвами взрыва стали 171 человек, 40 до сих пор числятся пропавшими без вести. С 5 августа ликвидировать последствия взрыва помогала прибывшая в столицу Ливана группировка МЧС России.