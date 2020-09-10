Иммунолог назвал болезни, несовместимые с прививкой от коронавируса

Москва, 10 сентября. Прием иммуносупрессивных препаратов является противопоказанием для вакцинации от коронавируса. Об этом заявил врач-иммунолог Владислав Жемчугов.

По его словам, есть некоторые заболевания, которые предполагают прием определенных лекарственных препаратов. Так, в противоопухолевой лекарственной терапии повсеместно применяются препараты, подавляющие все виды иммунитета – иммуносупрессоры. Прием этих лекарственных средств предусматривает отказ от какой-либо вакцинации.

«Самый простой пример — онкология, поскольку если есть лечение, то оно сопровождается иммунодепрессией. Получается, с одной стороны есть показание, а с другой, наоборот, противопоказание. Поэтому все подобные вопросы, связанные с вакцинацией, должен решать лечащий врач пациента», — пояснил Жемчугов.

Кроме того, наличие красной волчанки, воспалительных и аутоиммунных заболеваний, а также системных заболеваний крови является абсолютным противопоказанием к вакцинации от коронавируса, передает «Вечерняя Москва».

Напомним, 11 августа в России была зарегистрирована первая в мире вакцина против коронавирусной инфекции. В начале сентября вакцина поступила в российские медицинские центры, где стартовала вакцинация добровольцев в рамках пострегистрационной стадии исследований.