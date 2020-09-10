Песков рассказал, как Путин получает информацию СМИ

Москва, 10 сентября. Президент РФ Владимир Путин обладает всей палитрой информации, он получает ее в том числе из СМИ, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По словам Пескова, глава государства получает информацию в том числе и из СМИ. Пресс-секретарь отметил, что СМИ настолько быстро работают, что передают информацию быстрее, чем ее предоставляют ведомства.

«Читает ли он газеты? Да, он читает газеты. Зачем он это делает? Ну, любой нормальный человек читает газеты, особенно если вы руководите такой страной, как Россия, огромной, вы не можете газет не читать», — отметил Песков.

Песков подчеркнул, что Путин обладает всей палитрой информации, глава государства получает дайджесты СМИ и постоянно с ними знакомится. По словам Пескова, президент РФ читает и электронные версии газет, но предпочитает бумажные.

«Он и интернет смотрит. Но конечно, знаете, наверное, вот с моей точки зрения все-таки он относится к той категории людей, которые должны обязательно хрустящую газету взять в руки», — добавил представитель Кремля.

Ранее Песков анонсировал ежегодную пресс-конференцию Путина. Она пройдет во второй половине декабря в очном формате.