Путин оценил восстановление экономики РФ после пандемии

Москва, 10 сентября. В России с ослаблением пандемии коронавируса наметилось восстановление экономической динамики, заявил президент РФ Владимир Путин.

«Восстановление экономики страны началась с июня. Растет потребительская активность», — подчеркнул глава государства в ходе совещания по экономическим вопросам.

Президент также обратил внимание, что спад ВВП РФ из-за кризиса, вызванного коронавирусом, оказался меньше, чем в других странах, причем не только из-за структуры российской экономики.

Ранее о том, что спад экономики России на фоне пандемии оказался не таким глубоким, как во многих странах мира, а восстановление идет даже более динамично, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин вна полях Московского финансового форума.

На этой неделе Минэкономразвития должно представить обновленный прогноз социально-экономического развития РФ на текущий год и период с 2021-2023 годы. Глава МЭР Максим Решетников полагает, что ожидания по динамике ВВП в нем будут гораздо выше, чем в июньском прогнозе, когда спад в 2020 году рассчитывался на уровне 4,8%.