Путин поддержал расширение программы туров по России с кешбэком

Москва, 10 сентября. Президент РФ Владимир Путин поддержал предложение расширить программу туров по стране с компенсацией до конца этого года. Об этом рассказал глава правительства Михаил Мишустин.

По словам премьер-министра, российский лидер поручил проработать выделение дополнительных средств на реализацию этой программы на следующий год.

«Прошу вице-премьера Дмитрия Чернышенко и руководителя Ростуризма Зарину Догузову оперативно подготовить необходимые документы», — добавил глава Кабмина России.

Напомним, что специальная программа по поддержке внутреннего туризма действовала в августе. А после вице-премьер Чернышенко предложил продлить ее для туристов и на период новогодних каникул.

Догузова же считает, что дальнейшая реализация программы кешбэка уже в нынешнем году позволит значительно загрузить туристические маршруты в межсезонье, это станет значительной поддержкой бизнеса, регионов и рабочих мест. Кроме того, обеспечит доступный и разнообразный отдых жителям и гостям страны.