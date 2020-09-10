Путин поручил продолжать адресные меры поддержки россиян

Москва, 10 сентября. Меры поддержки россиян необходимо продолжать, поскольку безработица в стране все еще превышает 6%. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время совещания по экономическим вопросам.

«Несмотря на возобновление работы предприятий, компаний, другие положительные тенденции в экономике <…>, безработица в России еще находится на достаточно высоком уровне, сейчас превышает 6% экономически активного населения», — сказал глава государства.

По словам Путина, такой уровень безработицы фиксировался в РФ в марте 2012 года, а около полутора лет назад показатель составлял 4,7%.

Президент напомнил, что российские власти приняли беспрецедентные меры поддержки оставшегося без работы населения в период пандемии. Например, пособие по безработице повысили до уровня МРОТ. Кроме того, были введены выплаты на детей. Путин подчеркнул, что эти меры должны были стать временными, но ситуация на рынке труда по-прежнему остается сложной.

«Нужно и дальше адресно людей поддержать, людей, которые оказались в сложном положении и пока еще не нашли работу», — заявил президент России.

Глава государства поручил участникам совещания представить предложения по данному вопросу. Также Путин напомнил, что перед российским правительством поставлена приоритетная задача до конца 2021 года восстановить занятость в стране до уровня прошлого года.