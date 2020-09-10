Кафельникова появилась на отдыхе в компании неизвестного мужчины

Москва, 10 сентября. Алеся Кафельникова продемонстрировала своим подписчикам в Instagram откровенные фото с романтического путешествия на море. Супермодель отдыхает на яхте в бикини в компании неизвестного мужчины. Фотографии появились в сторис ее личного аккаунта.

Также на одном из снимков 21-летняя модель позирует на борту роскошной лодки в голубых джинсах и атласном корсетном топе бежевого цвета. На другом фото девушка предстала в ярко-зеленом купальнике и коротких шортиках с высокой талией, она обнимает мужчину, который стоит спиной к объективу возле штурвала. На третьем фото молодой человек расположился головой на оголенном бедре модели, но также не захотел показывать своего лица, отвернувшись от камеры. Личность спутника супермодель пока держит в секрете.

Издание Forbes включило девушку в список самых перспективных россиян в возрастной категории до 30 лет. В августе текущего года Кафельникова приняла участие в откровенной фотосессии. На попавшем в Сеть кадре девушка стоит в куртке черного цвета от российского бренда Viva Vox на голое тело, для дополнения образа она использовала кожаные бермуды на высокой талии.

«Снова проснулась чертовски сексуальной, мне очень неловко», — подписала пост звезда, который набрал почти 20 тысяч лайков.

Последнее время девушка довольно часто мелькает в ленте новостей шоу-бизнеса и поводом для такой популярности не редко бывает скандальное и откровенное поведение молодой красавицы.